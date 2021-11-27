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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар пропустит матч с «Севильей» из-за гастроэнтерита

27 Ноября 2021 • 16:39 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Севилья
1.65 4.10 5.00
28.11 23:00

Бельгийский хавбек Эден Азар не сможет помочь мадридскому «Реалу» в предстоящем поединке 15-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом во время общения с представителями СМИ рассказал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

«Эден провел сегодня тренировку, однако гастроэнтерит мешает ему. Из-за этого он не сможет сыграть с «Севильей», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Это будет третий матч подряд, который Азар пропустит из-за гастроэнтерита.

Поединок «Реал» - «Севилья» состоится в воскресенье, 28 ноября, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Ноября 2021 в 17:02
Кроме смеха Азар уже ничего не вызывает , ситуация в Реале с пасажирами просто комичная
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