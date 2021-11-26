Алаба избежал серьёзной травмы в матче с «Шерифом»

Защитник «Реала» Давид Алаба стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов против «Шерифа» в Тирасполе» (3:0), но не доиграл поединок до конца по причине дискомфорта в левом колене. После того матча главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что травма австрийца не столь серьезная.

Проведенное тестирование показало небольшое растяжение связок колена, но без более серьезных последствий, сообщает Marca.

Вероятно, Алаба пропустит воскресный матч с «Севильей», чтобы избежать ненужных рисков перед загруженным отрезком в декабре. Добавим, что у Алабы хронические проблемы с правым коленом.