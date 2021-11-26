Агент Бэйла: «Гарет счастлив в Мадриде, от травм никто не застрахован»

Валлийского вингера «Реала» Гарета Бэйла все устраивает в Мадриде. Об этом поведал агент звездного футболиста Джонатан Барнетт.

«Гарету не везет с травмами, но для него долг выходить на поле в футболке сборной страны. Он хочет сыграть на мундиале в Катаре. От травм никто не застрахован.

«Реал»? Бэйлу нравится жить в Мадриде, его все устраивает», - передает слова агента Cuatro.

Трудовое соглашение между «королевским» клубом и 32-летним игроком рассчитано до лета 2022 года.

Если стороны не продлят договор, Гарет может вернуться в АПЛ. Интерес к нему проявляет наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте.