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Агент Бэйла: «Гарет счастлив в Мадриде, от травм никто не застрахован»

26 Ноября 2021 • 11:28 Комментировать

Валлийского вингера «Реала» Гарета Бэйла все устраивает в Мадриде. Об этом поведал агент звездного футболиста Джонатан Барнетт.

«Гарету не везет с травмами, но для него долг выходить на поле в футболке сборной страны. Он хочет сыграть на мундиале в Катаре. От травм никто не застрахован.

«Реал»? Бэйлу нравится жить в Мадриде, его все устраивает», - передает слова агента Cuatro.

Трудовое соглашение между «королевским» клубом и 32-летним игроком рассчитано до лета 2022 года.

Если стороны не продлят договор, Гарет может вернуться в АПЛ. Интерес к нему проявляет наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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