Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 403 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Педри в 2021 году не сыграет

25 Ноября 2021 • 16:20 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри вернётся на футбольное поле только в следующем году. В последний раз хавбек играл за «сине-гранатовых» в конце сентября. Затем он угодил в лазарет с мышечной травмой. По данным AS, с тех пор Педри перенёс два рецидива, последний из которых случился неделю назад.

Источник пишет о том, что в 2021 году Педри сыграть не сможет. Главный тренер «Барселоны» Хави решил, что талантливый хавбек должен полностью восстановиться – рисковать здоровьем игрока, форсируя процесс его возвращения в строй никто не будет.

Напомним, что Педри на днях получил приз Golden Boy – его признали лучшим молодым игроком 2021 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
16:20 · Испания. Ла Лига
​Педри в 2021 году не сыграет
13:37 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет купить нападающего «Реала»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Маунт отказал «Реалу» ради «Челси»
24 Ноября
22:31 · Англия. Премьер-лига
Эмери – ещё один кандидат на вакантное место тренера в «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
21:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе по-прежнему считает переход в «Реал» своей приоритетной целью 1
16:22 · Испания. Ла Лига
​Брайтвайт: «Я говорил с Хави, у меня будет важная роль в «Барселоне» 3
13:57 · Испания. Ла Лига
Бензема обжалует приговор по делу о шантаже Вальбуэна
10:34 · Испания. Ла Лига
​Испанский журналист: «Эффект Хави: два матча, один гол - и тот с пенальти» 4 видео
09:13 · Испания. Ла Лига
​Куртуа: Может, в ФИФА и УЕФА на меня обиделись
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет арендовать двух игроков «Челси»
23 Ноября
23:59 · Испания. Ла Лига
«Чёрная пятница»: топ-10 «бюджетных» трансферов клубов Ла Лиги
22:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: С Иско не было конфликта в матче с «Гранадой»
21:47 · Испания. Ла Лига
Иско надеется сменить «Реал» на «Атлетико»
20:20 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может возглавить экс-тренер «Барселоны» 2
18:24 · Испания. Ла Лига
​Тьяго отреагировал на слухи о возвращении в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем