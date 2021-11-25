​Педри в 2021 году не сыграет

Полузащитник «Барселоны» Педри вернётся на футбольное поле только в следующем году. В последний раз хавбек играл за «сине-гранатовых» в конце сентября. Затем он угодил в лазарет с мышечной травмой. По данным AS, с тех пор Педри перенёс два рецидива, последний из которых случился неделю назад.

Источник пишет о том, что в 2021 году Педри сыграть не сможет. Главный тренер «Барселоны» Хави решил, что талантливый хавбек должен полностью восстановиться – рисковать здоровьем игрока, форсируя процесс его возвращения в строй никто не будет.

Напомним, что Педри на днях получил приз Golden Boy – его признали лучшим молодым игроком 2021 года.