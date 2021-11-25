«ПСЖ» хочет купить нападающего «Реала»

«ПСЖ» хочет усилить атакующую линию и нашел нового форварда в мадридском «Реале». По сообщениям Todofichajes, в поле зрения французского топ-клуба попал бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Вице-чемпион Лиги 1 надеется на помощь Неймара в переговорах с футболистом. К активным действиям парижане приступят летом следующего года. Серьезная преграда этому переходу – клаузула Винисиуса, которая составляет 500 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась новость о возможном трансфере 21-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед».

На счету Жуниора восемь голов и два ассиста в 13 матчах Ла Лиги.