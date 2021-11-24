Бензема обжалует приговор по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема намерен обжаловать решение суда по делу о шантаже Матьё Вальбуэна. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил адвокат футболиста Сильвен Кормье.

«Суд установил, что мой клиент не осознавал преступный характер своих действий. Бензема наказали несправедливо, это достаточно жесткий приговор. Мы подадим апелляцию. Уверен, что сможем добиться своего», - приводит слова адвоката RMC Sport.

Ранее было объявлено, что суд наказал Бензема лишением свободы на один год условно и денежным штрафом в размере 75 тысяч евро.