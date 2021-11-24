​Куртуа: Может, в ФИФА и УЕФА на меня обиделись

Страж ворот «Реала» Тибо Куртуа не попал в номинацию на приз лучшему вратарю 2021 года по версии ФИФА. Бельгиец считает, что причина может заключаться в обиде, затаившейся в ФИФА и УЕФА.

Напомним, что в октябре Тибо Куртуа обрушился с критикой на УЕФА. «Матч за третье место Лиги наций провели, чтобы УЕФА заработал», - сказал тогда бельгиец.

«Почему я не попал в номинацию? Возможно, это произошло из-за моих слов, сказанных месяц назад. Не знаю. В конце концов, трофеи с клубом важнее индивидуальных наград. Я предпочитаю выигрывать Ла Лигу и Лигу чемпионов, чем награды лучшему вратарю», - слова Куртуа приводит Marca.