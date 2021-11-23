«Чёрная пятница»: топ-10 «бюджетных» трансферов клубов Ла Лиги

До «чёрной пятницы» остаётся совсем мало времени, и в честь этого праздника пресс-служба Ла Лиги составила рейтинг самых удачных приобретений испанских клубов «за копейки».

На 10-м месте переход за 5 млн евро Яго Аспаса из «Севильи» в «Сельту» (2015). Тогда же Марко Асенсио за 4 миллиона сменил «Мальорку» на «Реал». Спустя год в «Реал Сосьедаде» на правах свободного агента появился лучший игрок чемпионата Испании в октябре, француз Робин ле Норман. Трансфер его одноклубника Микеля Мерино попал на седьмое место. В 2018 году за него было уплачено «Ньюкаслу» 12 млн евро. Лидер «Гранады» Домингуш Дуарте в 2019 году перешел из «Спортинга» за 3 млн евро.

Пятерку топ-трансферов открывает Педри (из «Лас-Пальмаса» в «Барселону» за 5 млн евро в 2019 году). Дани Парехо сменил «Валенсию» на «Вильярреал» за 2 миллиона год назад.

На третьем месте переход Луиса Суареса из «Барселоны» в «Атлетико» в 2020 году (7 млн евро). Вторая строчка: появления свободного агенты Давида Алабы в «Реале» в 2021 году. И тем же летом состоялся лучший «бюджетный» трансфер - Мемфис Депай бесплатно сменил «Лион» на «Барселону».