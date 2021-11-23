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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско надеется сменить «Реал» на «Атлетико»

23 Ноября 2021 • 21:47 Комментировать
Кадис
...
Атлетико М
7.30 4.25 1.47
28.11 20:30

Полузащитник «Реала» Иско заметно сдал в последнее время и не является лидером команды. Руководство мадридского клуба не намерено продлевать щедрый контракт с 29-летним испанцем, и по окончанию сезона он станет свободным агентом. Через месяц Иско сможет официально вести переговоры с другими клубами.

Как сообщает Okdiario, Иско уже активно прощупывает почву, и его приоритетом является «Атлетико», так как футболист мечтает продолжить карьеру в Мадриде.

В данный момент трансферная стоимость Иско оценивается в 15 млн евро, при том, что на пике она достигала 90 миллионов.  В «Реале» хавбек играет с 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Иско
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