Иско надеется сменить «Реал» на «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Иско заметно сдал в последнее время и не является лидером команды. Руководство мадридского клуба не намерено продлевать щедрый контракт с 29-летним испанцем, и по окончанию сезона он станет свободным агентом. Через месяц Иско сможет официально вести переговоры с другими клубами.

Как сообщает Okdiario, Иско уже активно прощупывает почву, и его приоритетом является «Атлетико», так как футболист мечтает продолжить карьеру в Мадриде.

В данный момент трансферная стоимость Иско оценивается в 15 млн евро, при том, что на пике она достигала 90 миллионов. В «Реале» хавбек играет с 2013 года.