​Тьяго отреагировал на слухи о возвращении в «Барселону»

«Барселона» вернула в свои ряды Дани Алвеса, после чего президент клуба Жоан Лапорта допустил возвращение в клуб и других экс-футболистов. Слухи говорили о том, что на «Камп Ноу» может вернуться Тьяго Алькантара, являющийся воспитанником академии «сине-гранатовых». Хавбек «Ливерпуля» дал комментарий журналистам во вторник.

«Я играю в футбол. Меня не беспокоят слухи. Я сосредоточен на своей команде и на контракте, который у меня есть. Я думаю о приключении в Премьер-лиге и хочу постараться выиграть все возможные трофеи», - высказался Тьяго.

Тьяго Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года.