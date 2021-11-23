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​Месси высказался об увольнении Кумана

23 Ноября 2021 • 12:34 Комментировать

Теперь уже экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси высказался о недавнем увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера каталонской команды.

«Вы всегда несправедливы по отношению к тренерам. Это было несправедливо с Куманом, с Вальверде… Когда результаты плохие, проще всего обвинить тренера, заменить его, а не футболистов.

Куман пришёл в «Барселону» в сложный период, когда ушли важные игроки, но он смог развить некоторых молодых футболистов. Как я уже сказал, проще всего обвинить во всём тренера. И тренеры это знают, потому что такова их профессия», - слова Месси приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Куман
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