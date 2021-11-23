​Месси высказался об увольнении Кумана

Теперь уже экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси высказался о недавнем увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера каталонской команды.

«Вы всегда несправедливы по отношению к тренерам. Это было несправедливо с Куманом, с Вальверде… Когда результаты плохие, проще всего обвинить тренера, заменить его, а не футболистов.

Куман пришёл в «Барселону» в сложный период, когда ушли важные игроки, но он смог развить некоторых молодых футболистов. Как я уже сказал, проще всего обвинить во всём тренера. И тренеры это знают, потому что такова их профессия», - слова Месси приводит Marca.