Месси ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

«Я уже говорил, что хочу в будущем вернуться. «Барселона» - это мой дом, мне бы хотелось помогать клубу. Если я буду полезен команде, то, конечно, вернусь туда», - цитирует аргентинского нападающего портал Goal.com.

Лео является воспитанником академии «сине-гранатовых». Он выступал за каталонский коллектив с 2003 по 2021 год. Прошлым летом Месси перебрался во французский «ПСЖ» из-за финансовых проблем «Барселоны».

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб