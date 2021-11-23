Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий во Франции за столичный «ПСЖ», поделился мнением о приходе испанского специалиста Хави Эрнандеса на пост рулевого «сине-гранатовых».

«Этот человек много знает о футболе. Хави – пример для молодых игроков, я даже не сомневаюсь, что при нем команда начнет прогрессировать», - передает слова 34-летнего аргентинского форварда портал Goal.com.

41-летний специалист был назначен рулевым каталонского коллектива в нынешнем месяце. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года.

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб