​Педри получил награду лучшему молодому игроку 2021 года

В понедельник было объявлено имя игрока, который получил премию Golden Boy. Речь идёт о премии лучшему молодому футболисту по итогам календарного года, вручаемую итальянской газетой Tuttosport.

В 2021 году награда досталась полузащитнику «Барселоны» Педри. 18-летний футболист успел провести за первую команду «сине-гранатовых» 56 матчей во всех соревнованиях. В них хавбек отметился 4 голами и 6 результативными передачами на партнёров.

В сезоне 2021/2022 Педри провёл за «Барселону» только 4 игры. В настоящий момент хавбек числится в лазарете из-за мышечных проблем.