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​Педри получил награду лучшему молодому игроку 2021 года

22 Ноября 2021 • 14:13 Комментировать

В понедельник было объявлено имя игрока, который получил премию Golden Boy. Речь идёт о премии лучшему молодому футболисту по итогам календарного года, вручаемую итальянской газетой Tuttosport.

В 2021 году награда досталась полузащитнику «Барселоны» Педри. 18-летний футболист успел провести за первую команду «сине-гранатовых» 56 матчей во всех соревнованиях. В них хавбек отметился 4 голами и 6 результативными передачами на партнёров.

В сезоне 2021/2022 Педри провёл за «Барселону» только 4 игры.  В настоящий момент хавбек числится в лазарете из-за мышечных проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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