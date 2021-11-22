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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль уверен, что Хави добьётся успеха в «Барселоне»

22 Ноября 2021 • 12:09 Комментировать

Легенда каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался насчет перспектив Хави Эрнандеса в качестве главного тренера «сине-гранатовых». Испанский наставник уже одержал дебютную победу у руля команды, минимально одолев «Сельту» - 1:0.

«Я прекрасно знаю его. Он хорошо готов к этой работе. Уверен, что его ждет успех в «Барселоне».

Мы выиграли много трофеев, когда были футболистами. Хави знает, что нужно делать для этого. Ему нужно дать время», - передает слова Карлеса Goal.com.

41-летний специалист заменил в каталонском коллективе голландца Рональда Кумана. Хави заключил с «Барсой» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Карлес Пуйоль
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