Пуйоль уверен, что Хави добьётся успеха в «Барселоне»

Легенда каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался насчет перспектив Хави Эрнандеса в качестве главного тренера «сине-гранатовых». Испанский наставник уже одержал дебютную победу у руля команды, минимально одолев «Сельту» - 1:0.

«Я прекрасно знаю его. Он хорошо готов к этой работе. Уверен, что его ждет успех в «Барселоне».

Мы выиграли много трофеев, когда были футболистами. Хави знает, что нужно делать для этого. Ему нужно дать время», - передает слова Карлеса Goal.com.

41-летний специалист заменил в каталонском коллективе голландца Рональда Кумана. Хави заключил с «Барсой» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года.