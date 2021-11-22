Еще одно тренерское увольнение произошло в ведущем европейском чемпионате – с должности наставника команды был уволен Фран Эксриба, возглавляющий до недавнего времени «Эльче». Клуб принял такое решение из-за провальных результатов. После 14 сыгранных туров коллектив оказался в зоне вылета, разместившись на 18-й строчке.

Стоит отметить, что Эскриба проработал на своем посту менее года. Он вернулся в «Эльче» в феврале, сумев сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам прошлого сезона.

В текущем же розыгрыше дела у 56-летнего специалиста пошли не так гладко – его подопечные умудрились выдать серию из шести матчей подряд без побед. Последней каплей терпения владельцев клуба стало разгромное поражение от «Бетиса» в домашних стенах.