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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» остался без главного тренера официально

22 Ноября 2021 • 00:36 Комментировать
Эльче
0:3
Бетис
окончен

Еще одно тренерское увольнение произошло в ведущем европейском чемпионате – с должности наставника команды был уволен Фран Эксриба, возглавляющий до недавнего времени «Эльче». Клуб принял такое решение из-за провальных результатов. После 14 сыгранных туров коллектив оказался в зоне вылета, разместившись на 18-й строчке.

Стоит отметить, что Эскриба проработал на своем посту менее года. Он вернулся в «Эльче» в феврале, сумев сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам прошлого сезона.

В текущем же розыгрыше дела у 56-летнего специалиста пошли не так гладко – его подопечные умудрились выдать серию из шести матчей подряд без побед. Последней каплей терпения владельцев клуба стало разгромное поражение от «Бетиса» в домашних стенах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эльче Фран Эскриба
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