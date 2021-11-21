Анчелотти: «Кроос, Каземиро и Модрич – лучшие в мире на своей позиции»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно поединка его команды против «Гранады», в котором «сливочные» добыли вполне комфортную выездную победу (1:4). Помимо общего анализа игры, наставник отметил выступления отдельно взятых футболистов.

«Мне понравилось практически все. Доволен и физическими кондициями, и ритмом, и тем, как мы искали пространство между линиями. Только есть одна претензия по поводу того, что немного расслабились после второго гола. Считаю, что ключевым аспектом была заданная нами динамика. Это заслуга центральной линии. Лука Модрич, Тони Кроос и Каземиро – что я могу еще сказать? Для меня это лучшие игроки в мире на своей позиции», - подытожил Анчелотти результат встречи на пресс-конференции.