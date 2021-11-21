На неделе на «Камп Ноу» представляли вернувшегося в «Барселону» Дани Алвеса. По ходу мероприятия президент каталонского клуба Жоан Лапорта допустил возвращения в стан «сине-гранатовых» Андреса Иньесты и Лионеля Месси.

Впрочем, испанский Sport докладывает о том, что Месси не планирует возвращаться в «Барселону». Отмечается, что в настоящий момент звёздный аргентинец сосредоточен на задаче выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Месси также держит в уме чемпионат мира в Катаре, к которому он надеется подойти в лучших кондициях.

Напомним, что минувшим летом «Барселона» не смогла предложить Лионелю Месси новый контракт из-за финансовых трудностей.