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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси не планирует возвращаться в «Барселону» слухи

21 Ноября 2021 • 14:40 Комментировать (1)

На неделе на «Камп Ноу» представляли вернувшегося в «Барселону» Дани Алвеса. По ходу мероприятия президент каталонского клуба Жоан Лапорта допустил возвращения в стан «сине-гранатовых» Андреса Иньесты и Лионеля Месси.

Впрочем, испанский Sport докладывает о том, что Месси не планирует возвращаться в «Барселону». Отмечается, что в настоящий момент звёздный аргентинец сосредоточен на задаче выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Месси также держит в уме чемпионат мира в Катаре, к которому он надеется подойти в лучших кондициях.

Напомним, что минувшим летом «Барселона» не смогла предложить Лионелю Месси новый контракт из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 15:09
Лапорта снова хочет собрать весь хайп использую речь в которой фигурирует Месси...
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