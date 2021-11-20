​«Атлетико» вырвал победу над «Осасуной» первым ударом в створ

В субботу вечером «Атлетико» принимал «Осасуну» в календарном матче 14-го тура чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне владела инициативной, но с попаданиями в створ у «матрасников» возникали проблемы. Впервые в рамку мадридцы попали на 87-й минуте, когда и открыли счёт. Фелипе точно пробил головой после подачи слева от углового флажка. До финального свистка счёт 1:0 сохранился на табло стадиона «Ванда Метрополитано».

«Атлетико» по-прежнему располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующих «Севильи» и «Реала Сосьедад» «матрасники» отстают на два очка (26 против 28). Впрочем, в воскресенье на вершину таблицы может вырваться «Реал». Сейчс у «сливочных» 27 очков в активе.