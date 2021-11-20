​«Атлетико» вырвал победу над «Осасуной» первым ударом в створ

В субботу вечером «Атлетико» принимал «Осасуну» в календарном матче 14-го тура чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне владела инициативной, но с попаданиями в створ у «матрасников» возникали проблемы. Впервые в рамку мадридцы попали на 87-й минуте, когда и открыли счёт. Фелипе точно пробил головой после подачи слева от углового флажка. До финального свистка счёт 1:0 сохранился на табло стадиона «Ванда Метрополитано».
«Атлетико» по-прежнему располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующих «Севильи» и «Реала Сосьедад» «матрасники» отстают на два очка (26 против 28). Впрочем, в воскресенье на вершину таблицы может вырваться «Реал». Сейчс у «сливочных» 27 очков в активе.
Протокол игры
|Атлетико М
|1:0
|Осасуна
|(1:0) Фелипе Аугусто IV 87'
Облак Ян • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Врсалько Шиме 85' ( Carlos Martin ( 85' ) • 89'Льоренте Маркос 75' ( Кунья Матеус ( 75') • Коке Хорхе • Лемар Тома 65' ( Суарес Луис ( 65') • Карраско Янник • Корреа Анхель 65' ( Де Пауль Родриго ( 65') • Гризманн Антуан 45' 75' ( Кондогбия Жоффрей ( 75')
Запасные: Лоди Ренан • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор • Хименес Хосе
Эррера Серхио • Видаль Начо • Унаи Гарсия • Гарсия Давид III • 82'Круз Хуан • Санчес Мануэль 89' ( Торрес Роберто ( 89') • Монкайола Хон 89' ( Барха Энрике ( 89') • Торро Лукас 56' 66' ( Будимир Анте ( 66') • Брашанац Дарко 75' ( Перес Иньиго ( 75') • Кике Гарсия • Авила Эсекьель 66' ( Ойер Санхурхо ( 66')
Запасные: Гарсия Рубен • Аресо Хесус • Мартинес Хавьер II • Ибаньес Роберт • Рамальо Чимено • Анхель Хосе
20 ноября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).