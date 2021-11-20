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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» вырвал победу над «Осасуной» первым ударом в створ

20 Ноября 2021 • 22:27 Комментировать
Атлетико М
1:0
Осасуна
окончен

В субботу вечером «Атлетико» принимал «Осасуну» в календарном матче 14-го тура чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне владела инициативной, но с попаданиями в створ у «матрасников» возникали проблемы. Впервые в рамку мадридцы попали на 87-й минуте, когда и открыли счёт. Фелипе точно пробил головой после подачи слева от углового флажка. До финального свистка счёт 1:0 сохранился на табло стадиона «Ванда Метрополитано».

«Атлетико» по-прежнему располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующих «Севильи» и «Реала Сосьедад» «матрасники» отстают на два очка (26 против 28). Впрочем, в воскресенье на вершину таблицы может вырваться «Реал». Сейчс у «сливочных» 27 очков в активе.   

Протокол игры  
Атлетико М 1:0 Осасуна
(1:0) Фелипе Аугусто IV 87'    
Облак Ян Савич Стефан Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Врсалько Шиме   85' (Carlos Martin (   85'   89') Льоренте Маркос   75' (Кунья Матеус (   75') Коке Хорхе Лемар Тома   65' (Суарес Луис (   65') Карраско Янник Корреа Анхель   65' (Де Пауль Родриго (   65') Гризманн Антуан   45'   75' (Кондогбия Жоффрей (   75')
Запасные: Лоди Ренан Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Хименес Хосе
Эррера Серхио Видаль Начо Унаи Гарсия Гарсия Давид III   82' Круз Хуан Санчес Мануэль   89' (Торрес Роберто (   89') Монкайола Хон   89' (Барха Энрике (   89') Торро Лукас   56'   66' (Будимир Анте (   66') Брашанац Дарко   75' (Перес Иньиго (   75') Кике Гарсия Авила Эсекьель   66' (Ойер Санхурхо (   66')
Запасные: Гарсия Рубен Аресо Хесус Мартинес Хавьер II Ибаньес Роберт Рамальо Чимено Анхель Хосе
20 ноября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Севилья 2:2 Алавес
окончен Атлетико М 1:0 Осасуна
20.11  23:00 Барселона ... Эспаньол 1.38 5.2 8.4
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
21.11  18:15 Гранада ... Реал Мадрид 5.8 4.7 1.53
21.11  20:30 Эльче ... Бетис 3.6 3.4 2.13
21.11  23:00 Реал Сосьедад ... Валенсия 1.74 3.85 4.9
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