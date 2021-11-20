​Ракитич спас «Севилью» от домашнего поражения

«Севилья» была близка к тому, чтобы сенсационно проиграть на своём поле «Алавесу». Команда Хулена Лопетеги по ходу поединка Ла Лиги дважды уступала в счёте и, казалось, останется без очков. Впрочем, в компенсированное ко второму тайму время Иван Ракитич забил гол и спас для своей команды ничью – 2:2.

На текущую минуту «Севилья» и «Реал Сосьедад» располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании (по 28 очков в 13 играх). Впрочем, если учитывать потерянные очки, то мадридский «Реал» имеет лучший показатель (27 очков в 12 играх). В воскресенье «сливочные» сыграют против «Гранады» на выезде.