​Ракитич спас «Севилью» от домашнего поражения

«Севилья» была близка к тому, чтобы сенсационно проиграть на своём поле «Алавесу». Команда Хулена Лопетеги по ходу поединка Ла Лиги дважды уступала в счёте и, казалось, останется без очков. Впрочем, в компенсированное ко второму тайму время Иван Ракитич забил гол и спас для своей команды ничью – 2:2.
На текущую минуту «Севилья» и «Реал Сосьедад» располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании (по 28 очков в 13 играх). Впрочем, если учитывать потерянные очки, то мадридский «Реал» имеет лучший показатель (27 очков в 12 играх). В воскресенье «сливочные» сыграют против «Гранады» на выезде.
Протокол игры
|5' Лагуардия Виктор (0:1)
|(1:1) Окампос Лукас 38'
|45' Хоселу Санмартин (1:2)
|(2:2) Иван Ракитич 90'
Буну Яссин • Монтьель Гонсало 68' ( Мунир Эль-Хаддади ( 68') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Аугустинссон Людвиг 46' ( Сусо Хесус ( 46' • Гомес Алехандро 68') • Хордан Хоан • Фернандо Режес • Торрес Оливер 46' ( Ракитич Иван ( 46') • Окампос Лукас • 45'Мир Рафа • 60'Идрисси Уссама 54' ( Акунья Маркос ( 54')
Запасные: Ромеро Иван • Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Гудель Неманья • Диас Хавьер • Рекик Карим
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • 50'Понс Пере 86' ( Де ла Фуэнте Мигель ( 86') • Н'Диайе Лум 45' 59' ( Пина Томас ( 59') • Мойя Антонио • Эдгар Мендес 73' 73' ( Миазга Мэтт ( 73') • Хоселу Санмартин • Риоха Луис 86' ( Гарсия Мануэль II ( 86')
Запасные: Мартин Иван • Тачи • Гарсия Сауль • Силла Мамаду • Пельистри Факундо • Сивера Антонио • Хави Лопеc • Гвидетти Йон
20 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).