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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ракитич спас «Севилью» от домашнего поражения

20 Ноября 2021 • 20:20 Комментировать
Севилья
2:2
Алавес
окончен

«Севилья» была близка к тому, чтобы сенсационно проиграть на своём поле «Алавесу». Команда Хулена Лопетеги по ходу поединка Ла Лиги дважды уступала в счёте и, казалось, останется без очков. Впрочем, в компенсированное ко второму тайму время Иван Ракитич забил гол и спас для своей команды ничью – 2:2.

На текущую минуту «Севилья» и «Реал Сосьедад» располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании (по 28 очков в 13 играх). Впрочем, если учитывать потерянные очки, то мадридский «Реал» имеет лучший показатель (27 очков в 12 играх). В воскресенье «сливочные» сыграют против «Гранады» на выезде.

Протокол игры  
Севилья 2:2 Алавес
    5' Лагуардия Виктор (0:1)
(1:1) Окампос Лукас 38'    
    45' Хоселу Санмартин (1:2)
(2:2) Иван Ракитич 90'    
Буну Яссин Монтьель Гонсало   68' (Мунир Эль-Хаддади (   68') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Аугустинссон Людвиг   46' (Сусо Хесус (   46' Гомес Алехандро   68') Хордан Хоан Фернандо Режес Торрес Оливер   46' (Ракитич Иван (   46') Окампос Лукас   45' Мир Рафа   60' Идрисси Уссама   54' (Акунья Маркос (   54')
Запасные: Ромеро Иван Оскар Родригес Дмитрович Марко Гудель Неманья Диас Хавьер Рекик Карим
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин Лагуардия Виктор Лежён Флорьян Дуарте Рубен   50' Понс Пере   86' (Де ла Фуэнте Мигель (   86') Н'Диайе Лум   45'   59' (Пина Томас (   59') Мойя Антонио Эдгар Мендес   73'   73' (Миазга Мэтт (   73') Хоселу Санмартин Риоха Луис   86' (Гарсия Мануэль II (   86')
Запасные: Мартин Иван Тачи Гарсия Сауль Силла Мамаду Пельистри Факундо Сивера Антонио Хави Лопеc Гвидетти Йон
20 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Севилья Иван Ракитич
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окончен Сельта 1:1 Вильярреал
окончен Севилья 2:2 Алавес
Идет 12 минута Атлетико М 0:0 Осасуна
20.11  23:00 Барселона ... Эспаньол 1.38 5.2 8.4
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
21.11  18:15 Гранада ... Реал Мадрид 5.8 4.7 1.53
21.11  20:30 Эльче ... Бетис 3.6 3.4 2.13
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Сегодня, 20 Ноября
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