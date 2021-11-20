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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Агуэро объявит о завершении карьеры

20 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать (2)

Серхио Агуэро больше не выйдет на футбольное поле. Журналист Херард Ромеро на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что аргентинец принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем. По данным журналиста, на следующей неделе Агуэро объявит о своём решении на специальной пресс-конференции.

Напомним, что во время матча против «Алавеса» в конце октября Серхио Агуэро почувствовал боль в груди и был заменён. Вскоре «Барселона» сообщила, что аргентинец пропустит как минимум три месяца.

За «Барселону» Серхио Агуэро успел провести только пять матчей. В них форвард забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Ноября 2021 в 20:21
Очень разумное решение ,поживет еще хоть .
Zenituwka
20 Ноября 2021 в 20:14
Значит так надо, пора отдыхать.
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