​Агуэро объявит о завершении карьеры

Серхио Агуэро больше не выйдет на футбольное поле. Журналист Херард Ромеро на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что аргентинец принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем. По данным журналиста, на следующей неделе Агуэро объявит о своём решении на специальной пресс-конференции.

Напомним, что во время матча против «Алавеса» в конце октября Серхио Агуэро почувствовал боль в груди и был заменён. Вскоре «Барселона» сообщила, что аргентинец пропустит как минимум три месяца.

За «Барселону» Серхио Агуэро успел провести только пять матчей. В них форвард забил один гол.