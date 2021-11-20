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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» и «Вильярреал» поделили очки

20 Ноября 2021 • 17:54 Комментировать
Сельта
1:1
Вильярреал
окончен

Субботнюю часть 14-го тура чемпионата Испании открывала дуэль «Сельты» и «Вильярреала». Команды обменялись голами и поделили очки. В первом тайме «подводники» повели в счёте благодаря результативному удару Альберто Морено. После перерыва хозяева поля в Виго смогли отыграться усилиями Браиса Мендеса. 

После этого результата «Вильярреал» пока остаётся на 12-й позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Сельта», в свою очередь, поднялась на одну строчку и идёт 14-й.

В следующем туре «Вильярреалу» предстоит принять «Барселону», а «Сельта» будет играть в гостях у «Алавеса».

Протокол игры  
Сельта 1:1 Вильярреал
    27' Морено Альберто (0:1)
(1:1) Браис Мендес 72'    
Дитуро Матиас Васкес Кевин Айду Джозеф   79' (Фонтан Хосе (   79') Мурильо Джейсон   46' (Араухо Нестор (   46') Галан Хави Браис Мендес Денис Суарес Пейнадо Франсиско   85' (Йокушлу Окай (   85') Нолито Агудо   62' (Серви Франко (   62') Аспас Яго Мина Сантьяго   17'   46' (Тьяго Гальярдо (   46')
Запасные: Солари Аугусто Рубен Бланко Баэса Мигель
Рульи Херонимо Фойт Хуан   45'   83' (Чуквезе Саму (   83') Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо Иборра Висенте Пенья Рубен   69' (Гомес Мойсес (   69') Парехо Даниэль Тригерос Мануэль   69' (Пино Йереми (   69') Морено Альберто   83' (Орье Серж (   83') Диа Булайе   82' (Коклен Франсис (   82')
Запасные: Манди Аисса Йоргенсен Филип Марио Гаспар Эступиньян Первис Раба Даниэль
20 ноября. Стадион "Балаидос".

 

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окончен Сельта 1:1 Вильярреал
20.11  18:15 Севилья ... Алавес 1.41 4.8 8
20.11  20:30 Атлетико М ... Осасуна 1.38 4.8 9
20.11  23:00 Барселона ... Эспаньол 1.38 5.2 8.4
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
21.11  18:15 Гранада ... Реал Мадрид 5.8 4.7 1.53
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Сегодня, 20 Ноября
17:54 · Испания. Ла Лига
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