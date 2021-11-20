​«Сельта» и «Вильярреал» поделили очки

Субботнюю часть 14-го тура чемпионата Испании открывала дуэль «Сельты» и «Вильярреала». Команды обменялись голами и поделили очки. В первом тайме «подводники» повели в счёте благодаря результативному удару Альберто Морено. После перерыва хозяева поля в Виго смогли отыграться усилиями Браиса Мендеса.
После этого результата «Вильярреал» пока остаётся на 12-й позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Сельта», в свою очередь, поднялась на одну строчку и идёт 14-й.
В следующем туре «Вильярреалу» предстоит принять «Барселону», а «Сельта» будет играть в гостях у «Алавеса».
Протокол игры
|Сельта
|1:1
|Вильярреал
|27' Морено Альберто (0:1)
|(1:1) Браис Мендес 72'
Дитуро Матиас • Васкес Кевин • Айду Джозеф 79' ( Фонтан Хосе ( 79') • Мурильо Джейсон 46' ( Араухо Нестор ( 46') • Галан Хави • Браис Мендес • Денис Суарес • Пейнадо Франсиско 85' ( Йокушлу Окай ( 85') • Нолито Агудо 62' ( Серви Франко ( 62') • Аспас Яго • Мина Сантьяго 17' 46' ( Тьяго Гальярдо ( 46')
Запасные: Солари Аугусто • Рубен Бланко • Баэса Мигель
Рульи Херонимо • Фойт Хуан 45' 83' ( Чуквезе Саму ( 83') • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо • Иборра Висенте • Пенья Рубен 69' ( Гомес Мойсес ( 69') • Парехо Даниэль • Тригерос Мануэль 69' ( Пино Йереми ( 69') • Морено Альберто 83' ( Орье Серж ( 83') • Диа Булайе 82' ( Коклен Франсис ( 82')
Запасные: Манди Аисса • Йоргенсен Филип • Марио Гаспар • Эступиньян Первис • Раба Даниэль
20 ноября. Стадион "Балаидос".