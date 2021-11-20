​«Сельта» и «Вильярреал» поделили очки

Субботнюю часть 14-го тура чемпионата Испании открывала дуэль «Сельты» и «Вильярреала». Команды обменялись голами и поделили очки. В первом тайме «подводники» повели в счёте благодаря результативному удару Альберто Морено. После перерыва хозяева поля в Виго смогли отыграться усилиями Браиса Мендеса.

После этого результата «Вильярреал» пока остаётся на 12-й позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Сельта», в свою очередь, поднялась на одну строчку и идёт 14-й.

В следующем туре «Вильярреалу» предстоит принять «Барселону», а «Сельта» будет играть в гостях у «Алавеса».