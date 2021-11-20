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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»

20 Ноября 2021 • 11:39 Комментировать (3)

Звезда мирового футбола Килиан Мбаппе входит трансферный шорт-лист каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах AS.

Как стало известно журналисту Марио Торрехону, глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заинтересован в подписании французского нападающего и попытается перехватить его у мадридского «Реала».

Килиан может вести переговоры с потенциальными работодателями уже в январе, поскольку его трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает через полгода. Приоритетным вариантом для Мбаппе является трансфер в «королевский» клуб.

Ранее сообщалось, что «Барса» не исключает перехода Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Pol-black
20 Ноября 2021 в 12:19
баблишки появились откуда то?
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