Хави: «Цель «Барселоны» - борьба за титулы»

Каталонская «Барселона» должна бороться за самые высокие места и титулы. Таким мнением поделился новый рулевой команды Хави Эрнандес в разговоре с испанскими журналистами.

«У команды одна цель – побеждать. У нас не самое лучшее положение в Лиге чемпионов, мы рискуем не выйти из группы. Нам необходимо прогрессировать и двигаться вперед. «Барса» должна бороться за титулы. Начинаем все с нуля, дабы доказать, что находимся не на своем месте», - приводит слова тренера AS.

В Ла Лиге «сине-гранатовые» идут лишь на девятой строчке, а в группе Лиги чемпионов с шестью баллами занимают второе место, опережая ближайшего конкурента на два балла.