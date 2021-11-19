Тер Штеген отказал «Ньюкаслу»

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил предложение от клуба АПЛ, однако ответил отказом. Как информирует Sport.es, немецкий голкипер не планирует покидать «сине-гранатовых» в январское трансферное окно.

Клубом, сделавшим предложение тер Штегену, был «Ньюкасл». Новое руководство «сорок» вступило с немцем в переговоры, но вратарь дал понять, что не хочет переезжать на Туманный Альбион.

Ранее британские журналисты сообщали, что «Ньюкасл» готов купить Марка-Андре у «Барселоны» за 55 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера с каталонцами рассчитан до 2025 года.