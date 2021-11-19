Закария выбрал между «Барселоной» и «Реалом»

Хавбек гладбахской «Боруссии» Денис Закария может перебраться в испанский чемпионат по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам El Nacional, в подписании швейцарского игрока заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Инсайдерам стало известно, какой клуб игрок предпочитает для продолжения карьеры. Закарию больше привлекает переход в стан «сине-гранатовых».

Стоит отметить, что кроме испанских грандов, заполучить Дениса хотят «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 27 миллионов евро.