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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта зарплата Дани Алвеса в «Барселоне»

19 Ноября 2021 • 11:38 Комментировать

Каталонская «Барселона» недавно объявила о возвращении в клуб опытного бразильского защитника Дани Алвеса. Журналисты газеты Marca разузнали, сколько будет зарабатывать на «Камп Ноу» 38-летний бразильский латераль.

По данным источника, годовая заработная плата игрока равняется 155 тысячам евро. Примечательно, что это минимальный оклад, который разрешает выплачивать футболистам Ла Лига.

Дани подписал с «сине-гранатовыми» краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до окончания текущего сезона.

Бразилец уже выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год, выиграв с клубом 23 трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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