«Валенсия» не предлагала Черышеву новый контракт

Между «Валенсией» и российским полузащитник Денисом Черышевым пока не велись переговоры о пролонгации трудового соглашения. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал отец игрока Дмитрий Черышев.

Представитель футболиста заявил, что стороны до сих пор не обсуждали новый контракт. По словам Черышева-старшего, ситуация с будущим сына прояснится ближе к концу сезона.

Срок действия контракта 30-летнего россиянина с «летучими мышами» истекает летом следующего года. В текущем сезоне Черышев принял участие в пяти матчах, отметившись двумя ассистами.