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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не предлагала Черышеву новый контракт

19 Ноября 2021 • 11:17 Комментировать (1)

Между «Валенсией» и российским полузащитник Денисом Черышевым пока не велись переговоры о пролонгации трудового соглашения. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал отец игрока Дмитрий Черышев.

Представитель футболиста заявил, что стороны до сих пор не обсуждали новый контракт. По словам Черышева-старшего, ситуация с будущим сына прояснится ближе к концу сезона.

Срок действия контракта 30-летнего россиянина с «летучими мышами» истекает летом следующего года. В текущем сезоне Черышев принял участие в пяти матчах, отметившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Дмитрий Черышев
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Комментарии (1)
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Don sangre
19 Ноября 2021 в 11:33
Скорее всего. как Миранчук уйдёт в какой нибудь клуб пожиже уровнем.....
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