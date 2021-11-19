«Реал» нашёл альтернативу Погба в «Монако»

Боссы мадридского «Реала» могут отказаться от подписания полузащитника «МЮ» Поля Погба. «Королевский» клуб может сделать ставку на талантливого хавбека Орельена Чуамени, выступающего у себя на родине за «Монако».

В стане «бланкос» считают 21-летнего полузащитника монегасков отличной альтернативой Погба. Судьба Поля пока не определена. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Стороны ведут переговоры о новом соглашении, однако пока не договорились.

Орельен выступает за «Монако» с января 2020 года. Игрок связан контрактными обязательствами с клубом до лета 2024 года. Трансферная стоимость Чуамени составляет 35 миллионов евро.