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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл альтернативу Погба в «Монако»

19 Ноября 2021 • 09:41 Комментировать

Боссы мадридского «Реала» могут отказаться от подписания полузащитника «МЮ» Поля Погба. «Королевский» клуб может сделать ставку на талантливого хавбека Орельена Чуамени, выступающего у себя на родине за «Монако».

В стане «бланкос» считают 21-летнего полузащитника монегасков отличной альтернативой Погба. Судьба Поля пока не определена. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Стороны ведут переговоры о новом соглашении, однако пока не договорились.

Орельен выступает за «Монако» с января 2020 года. Игрок связан контрактными обязательствами с клубом до лета 2024 года. Трансферная стоимость Чуамени составляет 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Чуамени
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