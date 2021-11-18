«Реал» включился в борьбу за нападающего «Ривер Плейта»

Аргентинский форвард Хулиан Альварес, выступающий у себя на родине за «Ривер Плейт», пользуется спросом среди европейских грандов. Как сообщает газета Marca, заинтересованность в услугах 21-летнего игрока проявляет мадридский «Реал».

Стоит напомнить, что ранее в этом месяце появились слухи о возможном переходе Альвареса в «Атлетико» или «Милан».

Хулиан показывает высокую результативность в нынешнем сезоне. Нападающий принял участие в 16 поединках за «Ривер Плейт», записав на свой счет 15 забитых мячей и пять результативных передач.

Контракт бомбардира с аргентинским клубом рассчитан до конца 2023 года.