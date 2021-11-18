Дани Алвес - о Месси: «У «Барселоны» начался новый период»

Бразильский защитник Дани Алвес, недавно вернувшийся в каталонскую «Барселону», поведал о своем отношении к аргентинскому форварду Лионелю Месси. 34-летний нападающий перешел в «ПСЖ» прошлым летом из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

«Это величайший игрок, с которым мне довелось встретиться. Было бы круто вернуться и увидеть Лео в «Барсе», однако его здесь уже нет. Очень жаль. Я очень уважаю Месси, однако у клуба начался новый период», - передает слова бразильца AS.

38-летний Алвес вернулся в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента. Стороны заключили договор до конца сезона-2021/2022.