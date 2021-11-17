​Дани Алвес: «Я был готов играть за «Барселону» бесплатно»

Дани Алвес вернулся в «Барселону» в 38 лет. В среду бразилец был представлен как игрок каталонского клуба на стадионе «Камп Ноу». Алвес поделился эмоциями от своего возвращения в стан «сине-гранатовых».

«Это мечта! Я хотел оказаться в «Барселоне». Было все равно, каким способом. Я был готов играть бесплатно, что угодно. Моя цель – принести радость и энтузиазм. Миссия Хави – моя миссия. Мы должны снова объединиться, чтобы преобразить клуб. «Барселона» - это больше, чем клуб», - слова Алвеса приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, что играть за «Барселону» Дани Алвес сможет с 1 января.