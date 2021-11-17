Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 183 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес: «Я был готов играть за «Барселону» бесплатно»

17 Ноября 2021 • 19:20 Комментировать

Дани Алвес вернулся в «Барселону» в 38 лет. В среду бразилец был представлен как игрок каталонского клуба на стадионе «Камп Ноу». Алвес поделился эмоциями от своего возвращения в стан «сине-гранатовых».

«Это мечта! Я хотел оказаться в «Барселоне». Было все равно, каким способом. Я был готов играть бесплатно, что угодно. Моя цель – принести радость и энтузиазм. Миссия Хави – моя миссия. Мы должны снова объединиться, чтобы преобразить клуб. «Барселона» - это больше, чем клуб», - слова Алвеса приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, что играть за «Барселону» Дани Алвес сможет с 1 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
20:21 · Германия. Бундеслига
«Реал» не будет бороться за Холанна слухи
19:20 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес: «Я был готов играть за «Барселону» бесплатно»
19:11 · Испания. Ла Лига
​Директор «Барселоны»: «На сегодняшний день зимние трансферы невозможны»
18:15 · Испания. Ла Лига
​Лапорта не исключает возвращения Иньесты и Месси 1
17:39 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес приехал на презентацию в «Барселоне» в сланцах, как и 13 лет назад
17:17 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес рассказал, чем пахнет газон на «Камп Ноу»
16:55 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Бэйла после новой травмы 1
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов дать шанс ван де Беку 6
11:26 · Испания. Ла Лига
Игроки сборной Аргентины поддержали Агуэро, карьера которого под угрозой фото
10:21 · Испания. Ла Лига
Хави назвал звёздного игрока, которого не хочет видеть в «Барселоне» 3
09:47 · Италия. Серия А
Аллегри хочет усилить «Ювентус» полузащитником «Реала»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара
09:23 · Испания. Ла Лига
Триппьер рискует пропустить остаток года
16 Ноября
21:38 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес выбрал в «Барселоне» восьмой номер
21:21 · Испания. Ла Лига
Триппьер до конца года будет находиться в лазарете
Все новости
Рекомендуем