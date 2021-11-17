​Директор «Барселоны»: «На сегодняшний день зимние трансферы невозможны»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о том, что клуб не сможет подписывать игроков в январе, если никого не продаст. Это связано с текущим финансовым положением «сине-гранатовых».

«На сегодняшний день зимние трансферы невозможны. Но мы работаем над этим. Мы можем зарегистрировать контракт Хави, а к январю посмотрим, что можно сделать», - слова Алемани приводит на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в среду «Барселона» представила Дани Алвеса. 38-летний бразилец вернулся в каталонский клуб спустя пять с лишним лет.