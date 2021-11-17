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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес приехал на презентацию в «Барселоне» в сланцах, как и 13 лет назад

17 Ноября 2021 • 17:39 Комментировать

В среду на «Камп Ноу» проходила презентация Дани Алвеса. 38-летний бразилец прибыл на мероприятие в сланцах. Любопытно, что в 2008 году на свою презентацию в «Барселоне» Алвес тоже приезжал в сланцах, о чём напоминают испанские СМИ.

Напомним, Дани Алвес заключил с «Барселоной» контракт, рассчитанный до конца сезона 2021/2022. Играть за «сине-гранатовых» Алвес сможет с января, поскольку в настоящий момент период регистрации игроков закрыт.

В своё время за восемь сезонов в «Барселоне» Дани Алвес провёл 391 матч. На счету бразильца 21 гол и 101 голевой пас на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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