​Дани Алвес рассказал, чем пахнет газон на «Камп Ноу»

В среду Дани Алвеса представляют как игрока «Барселоны». 38-летний бразилец, напомним, вернулся в клуб, подписав контракт до конца сезона. Пока что Алвес будет лишь тренироваться, а играть он сможет с 1 января, когда откроется период регистрации футболистов.

Во время презентации на «Камп Ноу» Дани Алвес решит оторвать кусочек газона и понюхать его.

«Пахнет титулами», - высказался Алвес.

На текущий момент «Барселона» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу, 20 ноября, команда будет проводить первый матч под руководством Хави. Соперником «сине-гранатовых» будет «Эспаньол».