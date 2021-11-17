​Названы сроки восстановления Бэйла после новой травмы

Гарет Бэйл снова угодил в лазарет, получив повреждение камбаловидной мышцы в расположении сборной Уэльса. Как сообщает El Partidazo de COPE, на восстановление футболисту понадобится от двух до трёх недель. Это означает, что вернуться на футбольное поле Бэйл сможет уже в декабре.

В сезоне 2021/2022 Гарет Бэйл провёл всего три матча за «Реал». В последний раз валлиец выходил на поле в футболке мадридского клуба ещё 28 августа. С тех пор форвард числится в списке травмированных.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 21 ноября. Соперником команды Карло Анчелотти будет «Гранада».