Футболисты сборной Аргентины обратились к своему соотечественнику, нападающему каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро. «Альбиселесте» поддержали форварда, испытывающего проблемы с сердцем.

После финального свистка в матче с Бразилией (0:0) аргентинская команда вышла на поле с баннером, на котором было написано «Держись, Кун, ты справишься». Снимок опубликован в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.

Ранее сообщалось, что Агуэро рискует завершить игровую карьеру из-за сердечной недостаточности.

В данный момент 33-летний игрок находится в лазарете, сроки его возвращения неизвестны.