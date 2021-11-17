Триппьер рискует пропустить остаток года

Мадридский «Атлетико» рискует надолго лишиться флангового защитника Кирана Триппьера. По сообщениям журналистов газеты Marca, футболист рискует провести в лазарете остаток 2021 года из-за повреждения плеча. В настоящий момент англичанин проходит курс восстановления.

Напомним, что Киран травмировался по ходу недавнего поединка чемпионата Испании против «Валенсии» и попросил замену уже на восьмой минуте.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 31-летний защитник принял участие в 12 поединках, в которых получил одну желтую карточку. Трудовое соглашение Триппьера с «матрасниками» рассчитано до середины 2023 года.