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Чемпионат Испании. Ла Лига

Триппьер рискует пропустить остаток года

17 Ноября 2021 • 09:23 Комментировать

Мадридский «Атлетико» рискует надолго лишиться флангового защитника Кирана Триппьера. По сообщениям журналистов газеты Marca, футболист рискует провести в лазарете остаток 2021 года из-за повреждения плеча. В настоящий момент англичанин проходит курс восстановления.

Напомним, что Киран травмировался по ходу недавнего поединка чемпионата Испании против «Валенсии» и попросил замену уже на восьмой минуте.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 31-летний защитник принял участие в 12 поединках, в которых получил одну желтую карточку. Трудовое соглашение Триппьера с «матрасниками» рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Киран Триппьер
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