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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес выбрал в «Барселоне» восьмой номер

16 Ноября 2021 • 21:38 Комментировать

Стало известно, под каким номером будет играть за «Барселону» защитник Дани Алвес.

Футболист взял себе «восьмерку». Ранее этот номер принадлежал легендарному Андресу Иньесте, который теперь играет за японский «Виссел Кобе».

Бразилец уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Защитник успел поиграть под номерами 22, 6 и 2.

Напомним, 38-летний Алвес заключил соглашение с каталонским коллективом до конца сезона. В контракте есть опция пролонгации еще на один год.

Бразилец сможет играть за команду с января 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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