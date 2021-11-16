Триппьер до конца года будет находиться в лазарете

Стал известен характер травмы защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Повреждение оказалось серьезным.

Медики выявили у футболиста растяжение связок акромиально-ключичного сустава. По этой причине игрок будет находиться в лазарете до конца 2021 года, информирует Marca.

Триппьер получил повреждение в поединке 13-го тура Примеры с «Валенсией» (3:3).

Соглашение защитника с «матрасниками» истекает в июне 2023 года. До этого СМИ писали о том, что Триппьер намерен вернуться в АПЛ. Ранее на футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед».