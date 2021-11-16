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Чемпионат Испании. Ла Лига

Триппьер до конца года будет находиться в лазарете

16 Ноября 2021 • 21:21 Комментировать

Стал известен характер травмы защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Повреждение оказалось серьезным. 

Медики выявили у футболиста растяжение связок акромиально-ключичного сустава. По этой причине игрок будет находиться в лазарете до конца 2021 года, информирует Marca.

Триппьер получил повреждение в поединке 13-го тура Примеры с «Валенсией» (3:3).

Соглашение защитника с «матрасниками» истекает в июне 2023 года. До этого СМИ писали о том, что Триппьер намерен вернуться в АПЛ. Ранее на футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Кевин Триппьер
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