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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коутиньо завершит сезон в «Барселоне» слухи

16 Ноября 2021 • 10:49 Комментировать

Несмотря на появляющиеся слухи, Филиппе Коутиньо не должен покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.

По данным источника, «Барселона» была бы не прочь расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты, но Коутиньо настроен завершить этот сезон в каталонском клубе, а уже затем изучить варианты.

Что касается позиции Хави в этом вопросе, то новоиспечённый главный тренер «Барселоны» хочет посмотреть на Коутиньо в деле, прежде чем принимать какие-то решения.

В сезоне 2021/2022 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» 11 матчей, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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