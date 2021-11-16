Несмотря на появляющиеся слухи, Филиппе Коутиньо не должен покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.

По данным источника, «Барселона» была бы не прочь расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты, но Коутиньо настроен завершить этот сезон в каталонском клубе, а уже затем изучить варианты.

Что касается позиции Хави в этом вопросе, то новоиспечённый главный тренер «Барселоны» хочет посмотреть на Коутиньо в деле, прежде чем принимать какие-то решения.

В сезоне 2021/2022 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» 11 матчей, в которых забил один гол.