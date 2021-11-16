Депай попал в немилость Хави и может покинуть «Барселону»

Голландский форвард Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону» по инициативе нового главного тренера команды Хави Эрнандеса. Как информируют журналисты Sport.es, испанский специалист не впечатлен уровнем футболиста.

При этом у Эрнандеса нет большого выбора в атакующей линии, поэтому он вряд ли решит продать игрока в зимнее трансферное окно. Напомним, что Серхио Агуэро испытывает проблемы с сердцем, Ансу Фати регулярного травмируется, а Люк де Йонг и вовсе может досрочно вернуться в «Севилью».

Уход Депая возможен лишь в том случае, если «сине-гранатовым» удастся найти ему замену в январе.