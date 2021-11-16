Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай попал в немилость Хави и может покинуть «Барселону»

16 Ноября 2021 • 10:38 Комментировать

Голландский форвард Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону» по инициативе нового главного тренера команды Хави Эрнандеса. Как информируют журналисты Sport.es, испанский специалист не впечатлен уровнем футболиста.

При этом у Эрнандеса нет большого выбора в атакующей линии, поэтому он вряд ли решит продать игрока в зимнее трансферное окно. Напомним, что Серхио Агуэро испытывает проблемы с сердцем, Ансу Фати регулярного травмируется, а Люк де Йонг и вовсе может досрочно вернуться в «Севилью».

Уход Депая возможен лишь в том случае, если «сине-гранатовым» удастся найти ему замену в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
10:49 · Испания. Ла Лига
​Коутиньо завершит сезон в «Барселоне» слухи
10:38 · Испания. Ла Лига
Депай попал в немилость Хави и может покинуть «Барселону»
09:17 · Испания. Ла Лига
​Пике прокомментировал информацию о том, что Хави запретил ему идти на ток-шоу
08:42 · Испания. Ла Лига
В «Севилье» отреагировали на желание «Барселоны» вернуть де Йонга
08:35 · Англия. Премьер-лига
Макманаман советует Асенсио перейти в «Арсенал»
08:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»
08:17 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» заинтересовались игроком сборной Северной Македонии
15 Ноября
22:47 · Италия. Серия А
Испанские гранды поборются за полузащитника «Наполи» слухи
21:44 · Испания. Ла Лига
Модрич планирует ещё на год продлить контракт с «Реалом» и завершить после этого карьеру
20:35 · Испания. Ла Лига
«Миссия невыполнима»: Хави хотел бы построить новую историю «Барселоны» вокруг Салаха слухи
18:54 · Испания. Ла Лига
Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны» - ранее его оштрафовали за опоздание 2
18:39 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за основным защитником «Челси» слухи
17:31 · Испания. Ла Лига
​У Дани Алвеса будет самая низкая зарплата в «Барселоне» слухи
13:11 · Испания. Ла Лига
Три европейских клуба заинтересованы в голкипере «Реала»
12:31 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» зимой, трансфер – летом слухи
Все новости
Рекомендуем