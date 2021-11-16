«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»

18-летний полузащитник Хави Симонс близок к уходу из французского «ПСЖ». По данным журналистов Todofichajes, футболист может вернуться в испанский чемпионат, откуда уехал в 2019 году.

В подписании талантливого голландского хавбека заинтересована каталонская «Барселона». Примечательно, что Симонс является воспитанником «сине-гранатовых». Он провел в структуре каталонского гранда девять лет.

Трудовой договор Хави с парижанами истекает летом следующего года. Стороны не могут договориться о его пролонгации.

В этом сезоне Симонс поучаствовал в двух играх первой команды, проведя на поле 13 минут.