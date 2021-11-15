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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Дани Алвеса будет самая низкая зарплата в «Барселоне» слухи

15 Ноября 2021 • 17:31 Комментировать

Дани Алвес вернулся в «Барселону». В среду каталонский клуб представит 38-летнего бразильца. Пока что Алвес будет лишь тренироваться с командой – играть в официальных матчах он сможет с 1 января, когда откроется период регистрации.

Испанский Sport сообщает о том, что Дани Алвес хотел заключить контракт на один год, чтобы иметь гарантию трудоустройства до чемпионата мира. Тем не менее, договор в итоге был заключён до конца сезона 2021/2022. После этого перспективы Алвеса будут пересмотрены.

Отмечается, что у Дани Алвеса будет самая низкая фиксированная зарплата в команде. Контракт предусматривает бонусные выплаты, но добиться их сложно – они связаны с титулами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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