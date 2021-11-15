Три европейских клуба заинтересованы в голкипере «Реала»

Украинский голкипер Андрей Лунин, который является резервистом бельгийца Тибо Куртуа в мадридском «Реале», может перейти в другую команду для получения игровой практики.

По сведениям газеты Marca, 22-летний вратарь находится в сфере интересов сразу трех европейских клубов. Подписать Андрея желают испанские «Эспаньол» и «Гранада», а также французский «Лилль».

Ранее ходили слухи о потенциальном трансфере Лунина в дортмундскую «Боруссию».

Стоимость украинца, по оценке портала Tramsfermarkt, составляет три миллиона евро. Трудовое соглашение Андрея с «бланкос» рассчитано до середины 2024 года.