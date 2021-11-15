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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» зимой, трансфер – летом слухи

15 Ноября 2021 • 12:31 Комментировать

Всем очевидно, что Килиан Мбаппе не останется в «ПСЖ». Накануне у талантливого форварда спросили, может ли он подписать новый контракт с парижанами. Мбаппе ограничился ответом, что он остаётся пока остаётся в клубе – до конца сезона.

Ранее Килиан Мбаппе говорил, что летом «ПСЖ» не отпустил его «Реал». По завершению сезона 2021/2022 у парижан уже не будет рычагов, ведь контракт форварда истекает в последний день июня.

Редакция журнала RMadridistaReal располагает информацией о том, что приблизительно через два месяца Килиан Мбаппе подпишет предварительный контракт с «Реалом». Трудовое соглашение вступит в силу 1 июля.

Стоит сказать, что правила ФИФА позволяют игроку, чей контракт истекает через полгода или раньше, подписать предварительный контракт с другим клубом из-за рубежа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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