Будущее Неймара вдруг стало объектом трансферных слухов. El Nacional сообщает на своих страницах о том, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи изучает различные варианты по бразильцу. Если парижанам вдруг удастся сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе, клубу придётся отказаться от Неймара. При этом в «ПСЖ» рассматривают и вариант с уходом бразильского форварда при любом развитии сценария с Мбаппе. По данным источника, в парижском клубе считают, что цикл Неймара уже завершился – бразилец превратился из важного игрока в проблемного. Желая перестроить команду, гранд Лиги 1 может продать Неймара летом.

Отмечается, что Аль-Хелаифи через посредников уже предложил Неймара клубам Премьер-лиги, а также «Барселоне», где бразилец играл ранее. Сумма сделки может составить примерно 80 миллионов евро.