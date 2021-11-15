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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселону» может вернуться звёздный Неймар слухи

15 Ноября 2021 • 08:28 Комментировать (2)

Будущее Неймара вдруг стало объектом трансферных слухов. El Nacional сообщает на своих страницах о том, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи изучает различные варианты по бразильцу. Если парижанам вдруг удастся сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе, клубу придётся отказаться от Неймара. При этом в «ПСЖ» рассматривают и вариант с уходом бразильского форварда при любом развитии сценария с Мбаппе. По данным источника, в парижском клубе считают, что цикл Неймара уже завершился – бразилец превратился из важного игрока в проблемного. Желая перестроить команду, гранд Лиги 1 может продать Неймара летом.

Отмечается, что Аль-Хелаифи через посредников уже предложил Неймара клубам Премьер-лиги, а также «Барселоне», где бразилец играл ранее. Сумма сделки может составить примерно 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Нассер Аль-Хелаифи Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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ARTUR
15 Ноября 2021 в 10:02
Зачем ??? Тут пасажир присутствует ,еще одного не нужно
Милка
15 Ноября 2021 в 09:27
Ньюкасл?
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