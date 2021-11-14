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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кунде: «Несостоявшийся трансфер в «Челси» повлиял на меня»

14 Ноября 2021 • 14:43 Комментировать (1)

Защитник «Севильи» Жюль Кунде минувшим летом мог оказаться в «Челси», но сделка не состоялась. 23-летний футболист получил вопрос о том, повлиял ли на него несостоявшийся трансфер в английский клуб.

«Да, это немного повлияло на меня. Но я уже успел это переварить», - сказал Кунде, чьи слова приводит Telefoot.

В сезоне 2021/2022 Жюль Кунде провёл за «Севилью» 13 матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями французский защитник не отмечался. Действующий контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до конца июня 2024 года.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Жюля Кунде в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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ARTUR
14 Ноября 2021 в 15:39
Нельзя оставлять игроков которые хотят уйти ,они потом только вид делают что играют ,и мутят еще...
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