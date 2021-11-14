​Кунде: «Несостоявшийся трансфер в «Челси» повлиял на меня»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде минувшим летом мог оказаться в «Челси», но сделка не состоялась. 23-летний футболист получил вопрос о том, повлиял ли на него несостоявшийся трансфер в английский клуб.

«Да, это немного повлияло на меня. Но я уже успел это переварить», - сказал Кунде, чьи слова приводит Telefoot.

В сезоне 2021/2022 Жюль Кунде провёл за «Севилью» 13 матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями французский защитник не отмечался. Действующий контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до конца июня 2024 года.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Жюля Кунде в 60 миллионов евро.