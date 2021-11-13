​Глава Ла Лиги: «Фати будет не хуже Мбаппе»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о талантливом форварде «Барселоны» Ансу Фати.

«Мы любим оценивать то, что происходит за пределами Испании. Но у нас есть Ансу Фати. К сожалению, он выбывал из-за травм, однако со временем он покажет, что он на одном уровне или лучше, чем Мбаппе, - высказался Тебас для El Partidazo de Cope.

В сезоне 2021/2022 19-летний Ансу Фати провёл за «Барселону» восемь матчей во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёров.

Стоит напомнить, что после ухода из «Барселоны» Лионеля Месси Ансу Фати взял себе номер 10.