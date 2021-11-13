​Дани Алвес: «Хочу возродить «Барселону», которую мы так любили»

Дани Алвес в 38 лет вернулся в «Барселону». Трансферное окно закрыто, поэтому пока бразилец будет лишь тренироваться с каталонцами. Играть же Алвес сможет с начала 2022 календарного года.

Между тем, Дани Алвес обратился к фанатам «Барселоны». Видео со словами опытного футболиста опубликовала пресс-служба клуба.

«Я снова с вами, и я очень рад вернуться домой! Надеюсь скоро увидеть вас», - сказал Алвес, обращаясь к фанатам «Барселоны».

«Хочу наслаждаться игрой и возродить «Барселону», которую мы так любили», - добавил бразилец.

Напомним, что на прошлой неделе главным тренером «Барселоны» стал Хави.