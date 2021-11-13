Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 172 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес: «Хочу возродить «Барселону», которую мы так любили»

13 Ноября 2021 • 20:41 Комментировать

Дани Алвес в 38 лет вернулся в «Барселону». Трансферное окно закрыто, поэтому пока бразилец будет лишь тренироваться с каталонцами. Играть же Алвес сможет с начала 2022 календарного года.

Между тем, Дани Алвес обратился к фанатам «Барселоны». Видео со словами опытного футболиста опубликовала пресс-служба клуба.

 «Я снова с вами, и я очень рад вернуться домой! Надеюсь скоро увидеть вас», - сказал Алвес, обращаясь к фанатам «Барселоны».

«Хочу наслаждаться игрой и возродить «Барселону», которую мы так любили», - добавил бразилец.

Напомним, что на прошлой неделе главным тренером «Барселоны» стал Хави.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Ноября
21:21 · Испания. Ла Лига
​Глава Ла Лиги: «Фати будет не хуже Мбаппе»
20:41 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес: «Хочу возродить «Барселону», которую мы так любили»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался продавать своего ведущего защитника в «Челси»
19:47 · Англия. Премьер-лига
Сауль может променять «Челси» на «Барселону» уже зимой – стороны начали обсуждать арендное соглашение 1 слухи
18:51 · Испания. Ла Лига
Кроос: «В этом сезоне «Реал» должен выиграть все трофеи» 1
18:12 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» появился шорт-лист форвардов, которых клуб попытается взять в аренду зимой слухи
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» рассчитывает подписать Погба бесплатно 2
12:15 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» заинтересовалась нападающим «Аякса»
11:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложит Гави новый контракт
09:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» продаст Бэйла по решению Анчелотти 1
09:53 · Испания. Ла Лига
Алвес прокомментировал возвращение в «Барселону» 1
12 Ноября
23:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса 13 официально
21:27 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес согласовал контракт с «Барселоной» 2
17:55 · Испания. Ла Лига
​Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»
17:49 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готовит предложение по Мбаппе 1 слухи
Все новости
Рекомендуем